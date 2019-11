L'affondo del capo ultrà del Verona: "Balotelli mai del tutto italiano, ha deciso di fare una pagliacciata"

L'ultima giornata di campionato, la dodicesima, verrà purtroppo ricordata per i "buu" razzisti contro Mario Balotelli e la conseguente sfuriata del giocatore del Brescia che si ferma e scaglia il pallone fuori dal campo in segno di protesta.

Nessun dietrofront dalla curva del Verona

In moltissimi, calciatori e non, hanno espresso solidarietà all'attaccante delle rondinelle. Qualcuno invece parla di "pagliacciata" da parte di Super Mario. Si tratta del capoultrà del Verona Luca Castellini che, intevistato a Morning Show dell’emittente veneta Radio Cafè, dichiara: " Noi abbiamo una cultura identitaria di un certo tipo, siamo una tifoseria che è dissacrante, che prende per il c... il giocatore pelato, quello con i capelli lunghi, il giocatore meridionale e il giocatore di colore, ma non lo fa con istinti politici o razzisti. Questo è folklore, si ferma tutto lì ". E poi aggiunge: " Balotelli è italiano perché ha la cittadinanza italiana ma non potrà mai essere del tutto italiano ".

Castellini per smarcarsi dall'accusa di razzismo spiega: " Ce l’abbiamo anche noi un negro in squadra, che ha segnato ieri, e tutta Verona gli ha battuto le mani ". E ancora: " Ci sono problemi a dire la parola negro? Mi viene a prendere la Commissione Segre perché chiamo uno negro? Mi vengono a suonare il campanello? ".