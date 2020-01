Balotelli, Capodanno con il botto: va a sbattere con la sua auto e la abbandona

Mario Balotelli ha iniziato con il botto il suo 2020, nel vero senso della parola. L'attaccante del Brescia infatti ha sbattuto contro un muro mentre rientrava a casa dal veglione di Capodanno. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, infatti, l'ex centravanti di Inter, Milan, Liverpool e Manchester City ha mancato l'ingresso del box andando a sbattere prima contro il cordolo del marciapiede e poi contro il cancello di una casa.

Nessuna grave conseguenza per Balotelli che ha lasciato la sua 500 Abarth in mezzo alla strada e andando a dormire presso la sua abitazione. La macchina di Supermario ha subito gravi danni alla parte anteriore ed è stata poi rimossa in mattinata dal carro-attrezzi. Il tutto sarebbe avvenuto alle sei del mattino nei pressi della sua abitazione in via Triumplina a Brescia. La notizia ha subito fatto il giro del web con diversi utenti che hanno commentato la notizia dell'incidente occorso a Supermario:

#Balotelli termina su Fin de Año estrellado en casa del vecino https://t.co/98FANLo41p di @diarioas

— Mirko Calemme (@mirkocalemme) January 1, 2020

Eh ma poi sono le donne che non sanno parcheggiare #Balotelli pic.twitter.com/5rcShlpds2 — ّ (@gibzayn) January 1, 2020

Se non ci fosse #Balotelli bisognerebbe inventarlo — Elisa (@Elyrossonera) January 1, 2020

Un '' Idiota '' era.. un '' Idiota '' e rimasto.. #Balotelli — Alessandro Ciccorelli ( BLITZ ) (@alex_asr) January 1, 2020

L'anno del rilancio

Balotelli ha voglia di cancellare un 2019 difficile e avaro di emozioni con sole quattro reti al suo attivo in campionato. Il 29enne nato a Palermo ha voglia di convincere Roberto Mancini a convocarlo per Euro 2020 ma attualmente ha davanti diversi colleghi che stanno facendo molto meglio rispetto a lui come ad esempio il capocannoniere della Serie A Ciro Immobile o il Gallo Andrea Belotti che ad oggi sono quasi certi di un posto agli Europei a meno di colpi di scena clamorosi.

Il Brescia occupa attualmente il 18esimo posto in classifica a quota 14 punti con quattro vittorie, due pareggi e undici sconfitte: in queste ultime 21 partite le Rondinelle e Supermario dovranno dare un'accelerata decisiva per tentare di dare un senso alla stagione e per cercare di non retrocedere a distanza di solo un anno dal ritorno nell massima serie.

