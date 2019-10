Balotelli, insulti dalla curva Inter. E lui risponde con il dito medio

Brescia-Inter non era una partita come le altre per Mario Balotelli: il passato che incontra il futuro, il vecchio Mario che incontra quello nuovo. E, purtroppo, quest'ultimo perde in campo, con Lautaro e Lukaku che inchiodano le rondinelle, e perde fuori dal campo, travolto dalle brutte abitudini che parevano oramai superate.

Ritorno al passatto

Il ritorno a Brescia doveva rilanciare Super Mario e addirittura riportarlo in Nazionale. Peccato che dopo 3 mesi "a casa" resta solo una rete al Napoli e qualche cartellino giallo di troppo. Una situazione che pare peggiorata dopo la decima giornata di Serie A: Balo si è fatto prendere dall'emozione, o dalla rabbia, ed è stato pizzicato dalla telecamere mentre rivolge il dito medio ai tifosi dell'Inter, arrivati a Brescia per supportare la squadra.

Un atteggiamento che riporta l'attaccante indietro di anni. E mette anche in dubbio un possibile ritorno in Azzurro. Come ricorda anche il Corriere dello Sport, Roberto Mancini ha sempre chiesto per la sua Nazionale grinta e nervi tesi, che di certo sono mancanti all'ex Inter ieri sera.