Balotelli si sfoga su Instagram: "Laziali vergognatevi"

"Laziali presenti oggi allo stadio vergognatevi", lo ha scritto Mario Balotelli in un post su Instagram, dopo i cori razzisti ricevuti durante Brescia-Lazio.

Super Mario non ci sta e reagisce a modo suo ai cori offensivi dei tifosi laziali. L'attaccante bresciano ha pubblicato su Instagram il video del suo gol di oggi commentando così in italiano e in inglese: ''Sconfitta che fa male ci rifaremo siamo sulla strada giusta. Laziali presenti oggi allo stadio Vergognatevi'', aggiungendo anche l'hashtag #saynotoracism.

Un'altra domenica che vede suo malgrado Balotelli protagonista per vicende extracalcistiche proprio ora che comincia a trovare la via del gol con una buona regolarità (è al suo quinto gol in 13 presenze ndr). Alla mezz'ora del primo tempo della partita, a gioco fermo per un fallo, il giocatore aveva richiamato l'attenzione dell'arbitro per ripetuti cori offensivi (''Balotelli figlio di...'') che stava ricevendo dal settore che ospitava oltre 1500 tifosi della Lazio. A quel punto era chiarissimo il labiale dell'attaccante, rivolto all'arbitro: ''È la seconda volta'' mentre l'arbitro Manganiello rispondeva: ''Ora ci penso io'', e per qualche istante l'arbitro aveva sospeso la gara. Dalla curva laziale si era udito anche qualche ''buu'' nei confronti di Balotelli tanto che è stato fatto leggere allo speaker il comunicato che invita il pubblico a non intonare cori di discriminazione. Nel frattempo il pubblico bresciano rispondeva con il coro ''Mario, Mario'' a sostegno del proprio giocatore che, tra l'altro, al 18' aveva portato in vantaggio le Rondinelle.

Con il gol segnato alla Lazio, l'attaccante del Brescia ottiene in ogni caso un record particolarissimo: è stato il giocatore che ha segnato il primo gol degli Anni Dieci e ora anche degli Anni Venti. Nessuno nella storia del calcio italiano aveva inaugurato due decenni consecutivi. Era il 6 gennaio del 2010 e la sua squadra giocava ugualmente ad ora di pranzo. Si trattava di un Chievo-Inter, gara finita 0-1 con la rete di Balotelli nel primo tempo. Un primato curioso per Super Mario, che rende meno amare le ennesime polemiche in un'altra domenica da dimenticare.

