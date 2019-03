Bebe Vio insaziabile: vittoria numero 21 in coppa del mondo

Bebe Vio si conferma una fuoriclasse di livello mondiale per quanto concerne la scherma paralimpica. La 22enne di Venezia, infatti, si è laureata campionessa per la 21esima volta in carriera, in coppa del mondo, battendo in finale la malcapitata cinese Xiao Rongo battuta con il netto punteggio di 15 stoccate a 5. La finale di fioretto nella tappa italiana è stata disputata a Pisa e per Bebe si avvicina anche la qualificazione a Tokyo 2020.

Bebe Vio, oltre ad essere una grande campionessa per quanto concerne la scherma paralimpica è un esempio per come affronta la vita. Recentemente ha incontrato lo sfortunato Manuel Bortuzzo e ha cercato di rincuorarlo, come sempre, a modo suo, con il padre del nuotatore azzurro che ha postato la foto del figlio in compagnia della campionessa paralimpica con la seguente didascalia: "Il dono più bello è il sorriso". Poco prima di vincere quest'oggi contro la cinese Xiao, ai microfoni di Sky Sport, Bebe aveva anche svelato la sua fede romanista: "Mi firmo Totti 10 dopo gli assalti, mi porta bene perché da quando ho iniziato a farlo sono andata bene per tutte le gare. Io sono romanista, tra l’altro. Totti lo sa? Non lo so, l’importante è altri non inizino a farlo al posto mio"