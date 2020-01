Con Bentley Bentayga lusso e prestazioni in una lounge esclusiva

Cesare Gasparri Zezza

Populonia (Li) I sensori di parcheggio suonano la massima allerta, mentre gli pneumatici Pirelli Scorpio da 22 rotolano lentamente per consentire alla Bentayga di uscire senza «strusciare» i fianchi della porta di Populonia, la cittadina fortificata che affonda la sua storia nel XV al tempo degli Appiani, signori di Piombino. Passiamo l'acropoli di Fufluna, nome dell'insediamento al tempo degli Etruschi e, una volta sul golfo di Baratti, la sua necropoli.

Siamo a bordo del primo Suv di Bentley, la prestigiosa Casa inglese che, come ricorda il logo con la B impressa sopra il numero 100 incastonato come una gemma poco sopra la calandra e al centro del portellone posteriore, ha da poco festeggiato il suo centesimo compleanno.

Mentre consentiamo al sedile di massaggiarci dolcemente, avanziamo regali percorrendo la provinciale 23 della Principessa. Il sound del V8 4 litri biturbo da 542 cavalli è quasi impercettibile mentre si viaggia a velocità di Codice. Sullo schermo touch da 8 del sistema di infotainment compare il titolo della nuova canzone della nostra colonna sonora: «Englishman in New York». Alziamo leggermente il volume e la voce di Sting si propaga attraverso i 10 altoparlanti facendo scomparire del tutto il sound del motore. La campagna toscana è meravigliosamente perfetta, a destra scorrono le sagome dei pini marittimi, sulla sinistra i filari delle vigne che danno i natali ai vini Bolgheri Doc. Le sospensioni pneumatiche sono costrette a fare un doppio lavoro avanzando sullo sgarrupato viale, tanto caro al Carducci, che porta a San Guido.

Lussuosi ma non sfarzosi gli interni della Bentayga, una vera opera d'arte: sanno coniugare il fascino della pelle con la sportività degli inserti in carbonio. Sedersi al posto di guida è emozionante e piacevole, come accomodarsi sul divano posteriore. Cambiano solo le sensazioni.

Quattro ruote motrici permanenti, ottimo spunto, precisa nelle traiettorie, è in grado di affrontare ogni tipo di terreno con le impostazioni del Dynamic Ride che offre 8 differenti mappature di guida. Per chi non teme il fango sulle portiere è possibile istallare il programma «All-Terrain» che permette alla vettura di 2 tonnellate, di essere agile come una gazzella su neve, erba scivolosa, ghiaia, fango e sabbia.

Attraverso l'ampia vetratura abbiamo la perfetta visione di tutto quello che ci circonda.

Mancano ancora diversi chilometri prima di arrivare sulle colline del Mugello. Percorrendo la noiosa autostrada ci piacerebbe se qualcuno prendesse il nostro posto al volante. Potremmo così metterci a lavorare al computer utilizzando il tavolino che esce dai sedili anteriori, guardare un film su uno degli schermi personali, sorseggiare un bicchierino di brandy, alzare gli occhi al cielo e, attraverso il tetto panoramico, guardare verso l'infinito.

Per portarsi una Bentayga V8 MY 2020 nel proprio garage servono 187.550 euro. Come tutte le creazioni di Crewe, può essere personalizzata secondo la fantasia e le esigenze di ogni proprietario.