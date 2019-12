Boban: "Imbarazzante, questo non è il Milan". Salvini duro: "Indegni della maglia"

Il Milan di Stefano Pioli ha perso pesantemente per 5-0 sul campo dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini che ha dominato dal primo all'ultimo minuto di gioco. Ilicic, autore di una doppietta, Gomez, Pasalic e Muriel hanno inflitto la più brutta sconfitta stagionale per i rossoneri che sono usciti dal campo con le ossa rotte, con i supporter nerazzurri che nei minuti finale schernivano il Milan con i classici "olè" ad ogni passaggio.

Sugli spalti gli sguardi incredubil della coppia formata da Paolo Maldini e Zvonimir Boban con il croato che a fine gara ci ha messo la faccia: "La prestazione non c'è stata, fa molto male. Addirittura imbarazzante, questo non può essere il Milan. Oggi è giusto essere sconcertati perché si tratta di una sconfitta terribile, è tremendo perdere 5-0. Dobbiamo pensare tanto e pensare bene, reagire ed avere carattere".

Boban ha poi continuato parlando di mercato, dove resta vivo il sogno Zlatan Ibrahimovic, e ha predicato pazienza: "Il mercato? Succederà qualcosa, ma non è semplice. Cercheremo di fare del nostro meglio rispetto a quello che potremo fare, dobbiamo pensare bene e migliorare la squadra. Perdere fa sempre male, vorremmo essere subito competitivi, sappiamo che non lo possiamo essere, ci vuole un po' di tempo, in un anno o in sei mesi non si può rifare il Milan di Berlusconi. Questa partita è una brutta botta, bisogna svegliarsi e reagire. Questo non sarà un bel Natale".

Non solo Boban, perché anche il tecnico Pioli ha dato la sua interpretazione sul perché di un così brutto ko: "Abbiamo sbagliato partita contro l'avversario peggiore, ma non siamo questi e non possiamo permetterci giornate così. Siamo tutti responsabili, tutti gravemente insufficienti, io per primo. Quando hai una squadra molto giovane stare nella partita con le difficoltà non è semplice. La società sa le valutazioni che sto facendo, dobbiamo ripartire dalle nostre certezze, da prestazioni ed atteggiamenti completamente diversi".

Anche un tifoso doc d'eccezione come Matteo Salvini, spesso critico negli ultimi anni nei confronti del Milan, ha voluto dire la sua su questo brutto ko rimediato dai rossoneri che ora navigano distanti dalla zona Champions League, ben 14 punti in meno rispetto alla Roma quarta e con tante avversarie davanti. Ecco le parole del leader della Lega riprese da Adnkronos: "Il Milan di oggi come il governo PD-5Stelle: senza idee, senza cuore, senza dignità. In Parlamento indegni dell'Italia, a Milanello indegni della maglia".

