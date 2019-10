Bologna, l'urlo di Mihajlovic: ci sarà contro la Lazio

La giornata di Sinisa Mihajlovic sarà molto lunga: in mattinata si sottoporrà ad una visita per controllare i valori che, se dovessero avere esito positivo, gli consentirebbero di essere presente in panchina nella sfida tra Bologna e Lazio. Per lui si tratterebbe di un'importante opportunità, in quanto starebbe al fianco dei suoi ragazzi che nelle ultime tre partite sono riusciti ad ottenere un solo punto. La presenza del loro tecnico allora potrebbe rappresentare un faro di luce per cui lottare nel rettangolo di gioco.

Mihajlovic, il Dall'Ara ti aspetta

Per il Sergente però il match in questione avrà anche un altro valore simbolico: affronterà la compagine biancoceleste, con cui ha giocato dal 1998 al 2004 e anche con Simone Inzaghi per 5 anni.

Allo stadio sono attesi 23mila tifosi, tutti pronto ad abbracciare Miha per dimostrargli affetto e vicinanza. Ma da parte sua ci sarà sicuramente un livello di concentrazione altissimo per la gara. Questa volta Sinisa l'ha comunicato prima: nella tarda serata di ieri dirigenza, staff e giocatori sono stati messi tutti al corrente della possibilità di essere presente in panchina. Prima però i valori dovranno essere reputati a livello giusto per dare il via libera a Mihajlovic. D'altronde il professor Cavo lo aveva annunciato: " A volte si potrà fare, in altre periodi no. Certamente il blitz di Verona non sarà un episodio isolato ".

