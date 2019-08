Bologna, sorpresa Mihajlovic: sarà in panchina questa sera contro il Verona

Sinisa Mihajlovic si dimostra come sempre un grande combattente, un guerriero. A distanza di 41 giorni senza tregua in ospedale per curare la leucemia ha deciso di fare una sorpresa alla squadra, ai tifosi, al club ma anche a se stesso: stasera sarà regolarmente in panchina a dirigere i suoi ragazzi contro l'Helles Verona di Ivan Juric. La società rossoblù ha voluto dare l'annuncio ai supporter attraverso un comunicato sui profili social: "Mister Sinisa Mihajlovic ha raggiunto la squadra in albergo e stasera sarà regolarmente in panchina".

Mister Sinisa Mihajlovic ha raggiunto la squadra in albergo e stasera sarà regolarmente in panchina #VeronaBologna #WeAreOne pic.twitter.com/z5YIOWPcut — Bologna Fc 1909 (@BfcOfficialPage) August 25, 2019

Mihajovic ha deciso di raggiungere la squadra in ritiro lasciando tutti di stucco dato che in queste sei dure settimane ha passato diversi giorni in una stanza del reparto oncologico in quasi totale isolamento. L'ex tecnico di Milan, Torino e Catania si è presentato in albergo in tuta e con la mascherina protettiva e con un cappellino. Il serbo ha poi parlato alla squadra facendo commuovere i suoi ragazzi che non si sarebbero mai aspettati una cosa del genere. Sinisa durante questa lungo periodo in ospedale ha sempre seguito i suoi ragazzi con il vice De Leo che proprio ieri in conferenza stampa aveva parlato di come il serbo fosse costantemente in contatto con la squadra. La notizia si è diffusa rapidamente scatenando così la felicità dei tifosi del Bologna che saranno circa 3000 al Bentegodi per godersi la partita e il gradito ritorno del loro allenatore.

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?