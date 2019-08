Brescia, Balotelli ci ripensa? Raiola incontra il Flamengo

Sembrava praticamente fatta per il passaggio al Brescia. Ma si sa, con Mario Balotelli non bisogna dare nulla per scontato: il classe '90 aveva dato l'ok alla compagine neopromossa in Serie A, trovando anche un accordo per un contratto triennale da 2.5 milioni di euro più bonus all'anno. Nelle prossime ore infatti era atteso il comunicato ufficiale. E in effetti è arrivato, ma non quello che ci si aspettava.

Il club lombardo ha diramato una nota in cui dichiara il silenzio stampa: " Il Brescia Calcio S.p.a. smentisce le notizie di mercato apparse sul Giornale di Brescia e comunica il silenzio stampa della società e del presidente fino alla prossima settimana. L’informativa impropria di queste ore danneggia le azioni di mercato che la società potrebbe concludere e riduce le probabilità di successo di ogni iniziativa ".

L'ombra del Flamengo

In serata si è poi sparsa la voce di un incontro a Montecarlo tra Mino Raiola e la dirigenza del Flamengo: erano presenti anche il vicepresidente Braz e il direttore sportivo Spindel. Si parla di un'offerta monstre: l'ingaggio sarebbe da 300mila euro netti al mese, dunque circa 3.6 annuali. Ma non solo: al momento della firma sarebbero garantiti 10 milioni di euro cash. E incredibilmente non è finita qui: i brasiliani sarebbero disposti ad inserire nella trattativa anche il fratello minore Enock, che verrebbe impiegato nel Boavista.

Ovviamente la proposta stuzzica e non poco l'attaccante italiano, che ora si trova a un bivio molto importante per il suo futuro: da una parte il Brescia che potrebbe consentirgli di mettersi in mostra per la Nazionale Italiana sotto gli occhi di mister Mancini; dall'altra il Flamengo che offre delle condizioni economiche impareggiabili.

