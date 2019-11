Brescia, Grosso punisce Balotelli: fuori dai convocati per la Roma

Mario Balotelli ha pagato a caro prezzo la sua svogliatezza durante l'allenamento di due giorni fa con il Brescia: Fabio Grosso, infatti, dopo averlo spedito anticipatamente negli spogliatoi ha anche preso la decisione di non convocarlo per la sfida contro la Roma di Fonseca. La scelta dell'allenatore delle Rondinelle pare sia stato condiviso oltre che con la società anche con lo spogliatoio. Il Brescia ha deciso di privarsi del suo miglior giocatore, almeno sulla carta, anche perché per ora Supermario ha faticato e non poco ad integrarsi nei meccanismi della sua squadra.

Fabio Grosso in conferenza stampa è stato diretto ed ha spiegato: "Non voglio minimizzare quello che è successo né gonfiarlo. Quando in allenamento vedo qualcuno che non si allena come vorrei, preferisco metterlo da parte. Non rinnego niente di quello che ho detto di Mario. Io posso arrivare fino ad un certo punto ma lui si deve aiutare da solo" . Chiusura netta poco prima di diramare i convocati: "Le mie scelte tecniche per la trasferta di Roma le comunicherò prima ai diretti interessati" , poco dopo Supermario è risultato fuori dal suo elenco per la sfida contro i giallorossi.

Eppure nella giornata di ieri Presidente del Brescia Massimo Cellino, che ha voluto fortemente Balotelli quest'estate, aveva cercato di minimizzare l'accaduto: "Non ero al campo ma Grosso non mi ha chiamato quindi credo non sia nulla di grave. In ogni caso dopo i fatti di Verona, quando subì cori razzisti da parte di alcuni tifosi dell'Hellas scagliando poi il pallone verso la curva gialloblù. Mario non ha più sorriso".

Ora il futuro di Balotelli sembra sempre più lontano dal Brescia a meno che non dimostri con i giusti atteggiamenti di poter essere ancora decisivo con sei mesi al top per tentare la scalata, quasi impossibile, alla nazionale italiana per essere convocato per Euro 2020. Sull'ex Inter, Milan, Liverpool e Manchester City ci sarebbe il Galatasaray, club che piace all'ex Nizza e Marsiglia che invece non vorrebbe andare a giocare in Cina dato che ha appena 29 anni. Balotelli finora ha segnato solo due reti in sei presenze con il Brescia ed entrambe sono anche risultate inutili ai fini del risultato dato che le sue marcature contro Napoli e Verona non hanno portato punti alle Rondinelle che sono ultime in classifica con soli sette punti ma con ancora una partita da giocare, quella contro il Sassuolo, non giocata a ottobre per la morte del patron neroverde Squinzi.