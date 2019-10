Briatore: ''La Ferrari deve puntare su Leclerc per vincere il Mondiale''

''La Ferrari deve puntare tutto su Leclerc per vincere il Mondiale" si è espresso così Flavio Briatore, intervenuto ai microfoni de La Politica nel Pallone su Gr Parlamento.

Una vita in Formula Uno e un fiuto innato innato per i grandi piloti, l'ex team principal della Benetton incorona così Charles Leclerc: ''Io penso che il monegasco oggi sia più veloce di Vettel e deve avere il supporto del team per vincere il Mondiale. Il gioco di squadra sono solo chiacchiere, bisogna scegliere un pilota per il mondiale piloti e l'altro deve mettersi a disposizione. Altrimenti non vinci mai".

Secondo lo scopritore di Michael Schumacher e Fernando Alonso: "Leclerc è un pilota solido, giovane, che non ha fatto una piega con il team. Già due anni fa indicai alla Ferrari di puntare su Leclerc, è un talento che vive la macchina in modo aggressivo. Anche se non è perfetta la riesce a portare al traguardo. Vettel è un bravo pilota ma non va sacrificato Leclerc''. E poi ha aggiunto: ''Oggi i tre piloti migliori sono Verstappen, Leclerc ed Hamilton. Lewis è bravissimo ma ha anche una macchina fortissima".

Sulla possibilità di rivedere la Ferrari, competitiva per la vittoria del Mondiale: "Il fatto che la Ferrari ha vinto delle gare ha rimotivato il sistema, ma non può solo vincere gare e deve vincere il Mondiale. Speriamo nel prossimo anno, anche se per vincere un Mondiale devi essere praticamente perfetto. E' un fatto di costanza, programmazione e in cui bisogna dire ai piloti cosa fare". Infine sul futuro di Mick Schumacher, figlio del grande Michael, confessa la sua speranza: "E' bravo ma certamente non è il padre, poi non si sa mai. Sarebbe la cosa più bella".

