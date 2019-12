Buffon pungola Szczesny: "Per colpa tua il mio Natale è rovinato..."

Il numero uno della Juventus non è ancora stato definito, visto che mister Maurizio Sarri sta alternando per validi motivi Gianluigi Buffon e il polacco Wojciech Szczesny, che a causa di alcuni problemi muscolari ha saltato le ultime due sfide. In ogni caso la porta bianconera è in ottime mani, infatti poche big europee possono vantare due portieri di questo calibro. Gianluigi Buffon è tornato a difendere la porta della Vecchia Signora e in Supercoppa, nella partita contro la Lazio, il classe 1978 potrebbe finalmente mettere le mani sul record di presenze personali. Dopo la partita vinta a Marassi contro la Sampdoria, l'estremo difensore della Juventus ha parlato della "rivalità" col compagno di reparto, soffermandosi sulle sue condizioni fisiche.

Buffon scherza con Szczesny: "Mi hai rovinato il Natale"

Gianluigi Buffon pensa che Szczesny possa recuperare in tempo per Supercoppa, ma in toni decisamente scherzosi ha anche spiegato come la sua assenza lo abbia costretto agli straordinari sotto natale: "Io e Szczesny ne abbiamo già parlato. Gliel'ho detto che mi ha rovinato il Natale, io ero convinto di potermi concentrare sui regali invece sono entrato nel carrarmato. In ogni caso penso che a breve che tornerà ad allenarsi al meglio e sarà a disposizione della Juventus".

Dopo aver difeso la porta della Juventus su indicazione di Maurizio Sarri, con Udinese e Sampdoria Buffon è tornato tra i pali a causa dei problemi alla spalla del portiere polacco. Per la prestigiosa e affascinante sfida di Supercoppa italiana contro la Lazio il duello è aperto, in attesa che le gerarchie tornino ad essere chiare. Buffon è pronto a tutto, come confermato dal suo agente Silvano Martina in una intervista riportata da TMW.

Il noto procuratore ha speigato come Buffon sia ancora molto determinato malgrado l'età: "Gianluigi ha ancora tanta voglia di giocare, per arrivare a questi traguardi ci vuole costanza e tanto lavoro. Come portiere tiene la posizione e gioca con un fisico che gli permette di restare ad alti livello. E' un ragazzo di 42 anni con carattere e voglia di mettersi in gioco", ha dichiarato. Sul suo ritorno in bianconero dopo l'avventura in Francia, Martina racconta un retroscena: "Con la società bianconera avevamo un'intesa che è stata rispettata. Al PSG si sentiva ancora importante, non è stato complicato trovare una squadra top interessata. La Juventus ha chiesto a Gigi di tornare. È importante averlo in squadra anche quando non lo vediamo titolare, un campione come lui che da consigli viene sempre ascoltato".