Bulgaria-Inghilterra, notte di follia: tifoso inglese muore a Sofia

Un tifoso inglese è morto ieri a Sofia, dopo essere stato trasportato dalla polizia bulgara da un ospedale in cui si trovava ricoverato al commissariato.

Una notte di follia, Bulgaria-Inghilterra scuote il mondo del calcio. La partita è stata sospesa più volte per i ripetuti cori razzisti dei tifosi bulgari nei confronti di alcuni giocatori inglesi di colore ma fuori dal Vasil Leski Stadium è accaduto anche di peggio. Secondo quanto riferito dal The Guardian nella serata di lunedì è morto un tifoso di 32 anni. Le dinamiche non sono al momento conosciute e per ora sono pochissimi gli aspetti chiari. Il Ministero degli Interni bulgaro ha rilasciato un comunicato in cui informa che il 32enne è stato ritrovato in uno dei parchi della città, a Borisova Gradina, in stato di semi-incoscienza intorno alle 22. È stato trasportato all’ospedale, dove sembra sia diventato violento nei confronti dello staff medico. È così intervenuta la polizia, ma il decesso del tifoso è avvenuto nel tragitto tra l’ospedale e il commissariato di polizia. Tuttavia è ancora da appurare se il suo stato psicofisico sia stato alterato dall’assunzione di alcol e droghe.

Il Ministero degli Esteri inglese invece non ha commentato le circostanze della morte ma ha confermato che stanno sostenendo la famiglia dell'uomo. " Il nostro personale è in contatto con le autorità britanniche e bulgare ", ha detto un portavoce. Intanto restano ancora troppi i lati oscuri. In primis, proprio le cause della morte del 32enne.

