Cadillac XT 4, il crossover Gm europeo

Bruno De Prato

Milano Cavauto, distributore di vetture Usa per passione di famiglia, è importatore per l'Italia dei marchi Gm, e in tale veste ha costruito la doverosa rete di assistenza. Gm Usa è presente in Europa solo con il marchio Cadillac e con i modelli sportivi di Chevrolet: Corvette e Camaro. Ma ora è arrivato il momento di passare al contrattacco con l'arrivo di Cadillac XT 4, crossover con misure (è lungo 4,6 metri) e motorizzazioni perfettamente tagliate sulle esigenze dell'automobilista europeo. «XT4 farà avvicinare il cliente italiano alla vettura americana - ha detto il fondatore di Cavauto, Hermes Cavarzan - che non può che affascinare per quella sua combinazione di lusso, comfort, prestazioni e gran classe, il tutto con un interessante rapporto prezzo-qualità. Cadillac XT 4 segnerà una svolta molto importante».

Ne siamo convinti anche noi, dopo averne ammirato le linee nitide e muscolose e, ancora di più, dopo aver saggiato i suoi interni di classe per design e per l'eccellenza dei materiali: selleria in pelle traforata e ventilata, inserti in legno, alluminio o fibra di carbonio, plancia e console con comandi razionali e ben accessibili. Cadillac XT 4 viene proposta in due livelli: Launch Edition (44.990 euro) e Launch Edition Sport (49.290). Tutto è incluso.

Le due edizioni si differenziano per le ruote, da 18 pollici sulla prima e da 20 sulla seconda, per la griglia a nido d'ape nella Sport che impiega anche sospensioni attive a modulazione elettromagnetica. La trazione è anteriore, ma sulla Sport è disponibile anche quella integrale a gestione elettronica. All'interno le due versioni si distinguono per la diversa configurazione dei sedili, di disegno anatomico che offre maggiore supporto laterale sulla Sport. L'abitabilità è generosissima per 5 adulti.

XT 4 esordisce con un turbodiesel 2.0 da 174 cv progettato e sviluppato presso il Centro Gm Global Propulsion System di Torno. È rigorosamente a norma euro 6d, vanta una coppia straordinaria e consumi estremamente contenuti, grazie anche al nuovo, efficientissimo cambio automatico a 9 rapporti. Al top della tecnologia è la dotazione elettronica per infotainment, assistenza alla guida e alla sicurezza, con sensori e telecamere per una percezione totale di quanto accade sulla strada. Le vendite inizieranno in primavera e poco dopo sarà disponibile anche un 2.0 turbo-iniezione diretta da 237 cv.