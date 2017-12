Calcio femminile, diffidato il campo della Juventus per cori sessisti

Lo scorso 16 dicembre, a San Zaccaria in provincia di Ravenna, è successo un fatto increscioso durante il campionato di calcio femminile. La JWomen (Juventus Woman), ha affrontato la squadra di casa e vinto sul campo con il rotondo punteggio di 5-0 e fino a qui niente da segnalare se non la superiorità delle ragazze bianconere. Ciò che ha portato questa partita agli onori della cronaca è stato l'atteggiamento del pubblico nei confronti di alcune calciatrici della squadra di casa.

Durante una semplice partita di calcio femminile, infatti, come spesso accade nel calcio degli uomini, dal pubblico, di sesso maschile, sono volate parole ingiuriose, pesanti e dal contenuto discriminatorio. La Lega nazionale dilettanti in un comunicato ha spiegato: "Frasi ingiuriose dal contenuto di grave discriminazione sessuale e religiosa delle calciatrici locali, in particolare del portiere Emma Guidi e del capitano Tucceri". La Juventus è stata punita con la diffida del campo di Vinovo e alla prossima situazione di intemperanza la squadra femminile giocherà a porte. I dirigenti del San Zaccaria hanno voluto minimizzare l'accaduto anche es resta sempre e comunque un episodio spiacevole e che non ha nulla a che vedere con il calcio.