Calcio femminile, Giordania: giocatrice perde l'hijab e le avversarie l'aiutano a rimetterlo

Il calcio femminile è una realtà importante ormai da tanti anni in Europa, nel mondo e da qualche tempo anche in Italia sta avendo molto più seguito tra gli appassionati di calcio e di sport. In generale, il fairplay nel calcio maschile, purtroppo, è merce rara e sono davvero sporadici i gesti distensivi da parte dei protagonisti in campo, mentre nel calcio femminile gli animi sono tendenzialmente più distesi e rilassati.

A testimoniare come il calcio femminile non sia ancora contaminato dalla ricerca del risultato a tutti i costi, c'è un video che risale al 2018 ma diventato virale in questi ultimi giorni durante una partita di calcio in Giordania. Durante la sfida tra Shabab Al Ordan e Amman Club, una giocatrice ha perso il suo hijab (il velo), a seguito di un normale contrasto di gioco con i suoi capelli che sono rimasti parzialmente scoperti.

Le avversarie hanno subito arrestato il gioco e in cinque hanno fatto capannello attorno alla calciatrice che ha potuto così sistemare il suo hijab in tempo record. Questo gesto è stato applaudito dal pubblico che ha dimostrato di apprezzare il gesto soprattutto perché proveniva dalle giocatrici avversarie. Come detto il video non è recente, è datato un anno, ma ha fatto rapidamente il giro dei social network raccogliendo per la maggior parte consensi ma anche delle perplessità da parte di qualche utente.

Fair play in Giordania, giocatrice perde velo: avversarie la nascondono al pubblico VIDEO https://t.co/Nxytk2M3DX pic.twitter.com/Cf3cMmqL8N — Blitz quotidiano (@BlitzQuotidiano) October 24, 2019

