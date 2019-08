Il calciomercato di giornata: colpi, trattative e retroscena

A quattro giorni dalla chiusura della sessione estiva del calciomercato 2019-20, le squadre continuano a muoversi e a mettere a segno colpi davvero inaspettati. Tra questi c'è il Cagliari che, sfumata la trattativa per Defrel, è piombato su Simeone della Fiorentina: fondamentale è stato il blitz di Marcello Carli, direttore sportivo della compagine sarda, nella sede dei viola. Manca soltanto l'ufficialità: l'attaccante argentino approderà in rossoblu in prestito con riscatto fissato a 15 milioni di euro. I gigliati però accoglieranno tra le loro braccia Martin Caceres: nella giornata di domani, verso le ore 11:00, è previsto il suo arrivo in città.

Le altre trattative

In mattinata è arrivata la notizia di un'intesa trovata tra Roma e Manchester United per Chris Smalling: il difensore inglese si trasferirà in giallorosso sulla base di un prestito secco.

Ritorno in Serie A per Gary Medel: dopo l'esperienza con la maglia dell'Inter, il centrocampista cileno è ufficialmente un nuovo giocatore del Bologna. Simpatica la presentazione degli emiliani, che hanno immortalato il classe '97 mentre accarezza un cagnolino.

La Lazio ha raggiunto un accordo con Caicedo per il rinnovo fino al 2022: l'attaccante ecuadoriano percepirà ora 2 milioni di euro netti a stagione. Nelle prossime ore è atteso il comunicato ufficiale.

Diego Laxalt saluta il Milan: il terzino uruguaiano diventerà a breve ufficialmente di proprietà del Torino. La quadra economica è stata trovata grazie a un prestito a 500 mila euro con diritto di riscatto fissato a 11.5 milioni. Da sottolineare che lo stipendio sarà interamente a carico dei granata, che intanto sono vicini anche Kamano: domani i dirigenti del club piemontese incontreranno gli agenti dell'attaccante guineano.

Attenzione anche all'estero: è fatta per il ritorno di Neymar al Barcellona. Arriva il rinnovo di Lewandowski con il Bayern Monaco fino al 2023. Keylor Navas sarebbe ad un passo dal Paris Saint-Germain. Sempre più vicino il passaggio di Radamel Falcao al Galatasaray.

Segui già la nuova pagina Sport de ilGiornale.it?