Chelsea a nervi tesi, lite Higuain-David Luiz: Sarri se ne va infuriato

Questa sera a Baku, in Azerbaijan, il Chelsea di Maurizio Sarri affronterà l'Arsenal di Unai Emery nella finale di Europa League. Il derby londinese è molto sentito tra le due formazioni e in palio c'è il primo titolo in carriera per il tecnico italiano, il possiible quarto per il collega spagnolo che in caso di successo porterebbe i Gunners alla prossima edizione della Champions League, non raggiunta in campionato con il quinto posto finale. La tensione è alle stelle e ieri in allenamento è andato in scena un siparietto antipatico tra David Luiz e Gonzalo Higuain.

Durante la partitella, infatti, il Pipita è entrato duramente sul difensore brasiliano ex Psg che non ha apprezzato l'intervento dell'ex attaccante di Milan, Napoli e Juventus. L'argentino ha subito provato a chiarirsi con il carioca che è parso stizzito e non ha accettato le scuse del compagno di squadra. Tutto questo è avvenuto sotto gli occhi di Maurizio Sarri che è andato a parlare con il suo difensore centrale, ma non trovando riscontro ha lasciato il campo d'allenamento visibilmente scocciato, ha prima lanciato per terra il suo berretto e lo ha poi preso a calci. Comunque vada quella di questa sera per Sarri sarà l'ultima partita in panchina al Chelsea: il toscano è atteso, secondo i rumors, dalla Juventus che lo avrebbe scelto per il dopo Allegri.