Conte, le 10 frasi più famose del nuovo tecnico dell'Inter

Conte è il nuovo allenatore dell'Inter. Ora è ufficiale. L'ex tecnico della Juventus e del Chelsea vestirà i colori neroazzurri, che per aggiudiscarle verseranno nella sue tasche ben 11 milioni l'anno, trasformando la sua panchina nella più ricca della Serie A.

" Ho scelto l'Inter per la Società, per la serietà e l'ambizione del progetto. Per la sua storia. Mi ha colpito la chiarezza del Club e la voglia di riportare l'Inter dove merita. Inizia un nuovo capitolo della mia vita, sono entusiasta. Cercherò con il lavoro di ricambiare tutta la fiducia che il Presidente e i dirigenti hanno riposto in me ", ha detto il nuovo allenatore dell'Inter dopo l'ufficializzazione.

Conte e le sue frasi celebri

Una dichiarazione standard. Nulla a che vedere con le frasi che lo hanno reso celebre in questi anni di vittorie. Una su tutte, quella che gli juventini hanno sempre mal digerito: " Non si può mangiare con 10 euro in un ristorante da 100 euro ". Ma questa è una delle tante. In molti si ricorderanno del " Per vincere ci vuole testa, cuore e gambe. Non in quest'ordine preciso ". Oppure: " Chi vince scrive, chi arriva secondo ha fatto un buon campionato ma non ha fatto la storia ".

E: " Il perdono fa parte del compito dell'allenatore, altrimenti su 25 calciatori ne salveresti 10 ". Chissà allora se saprà perdonare Icardi. Anche perché all'arrivo a Coverciano disse: " Io vivo per la vittoria. In Nazionale chiamerò chi lo merita, voglio solo grandi uomini, dentro e fuori dal campo ". Il tutto, ovviamente, seguendo il mantra: " Non è che ti svegli alla mattina e dici: oggi vinco. C'è un percorso da rispettare e non ci sono scorciatoie ". Senza dimenticare: " Voglio continuare a crescere, a stupire me stesso e gli altri. La Juventus non è un punto di arrivo. Tutto per me è un punto di partenza ". Ricordandosi sempre che " Più vai in vetta e più sono forti le folate di vento ".