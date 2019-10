Conte riprende i giocatori: tutti davanti al video per rivedere Sassuolo-Inter

L'Inter di Antonio Conte ha disputato un'ottima partita contro il Sassuolo di Roberto De Zerbi fino al minuto 74'. Gli ultimi 16 minuti più i cinque di recupero, invece, sono stati da incubo per i colori nerazzurri con i neroverdi che sono rientrati inaspettatamente in partita soprattutto per demeriti degli avversari. Le doppiette di Lukaku e Lautaro Martinez avevano portato l'Inter sull'1-4 rendendo così vano, fino a quel momento, la rete del talentuoso Domenico Berardi, non nuovo a reti realizzate contro i nerazzurri di cui tra l'altro è un grande tifoso.

Djuricic e Boga hanno fatto spaventare l'Inter e infuriare Conte che a fine gara, complice anche uno stato influenzale, ha preferito non parlare lasciando il campo al suo vice Stellini. I nerazzurri fino alla gara di ieri contro il Sassuolo potevano vantare la miglior difesa del torneo con sole 4 reti incassate, con le tre subite ieri i nerazzurri salgono a quota sette nella casella gol subiti come Juventus ed Hellas Verona. La miglior difesa del torneo, a sorpresa, è quella dell'Udinese di Igor Tudor con solo sei gol al passivo.

Conte, dunque, ha lasciato molto arrabbiato il terreno di gioco e oggi a mente lucida ha affrontato la squadra. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, il tecnico salentino si è concentrato in maniera approfondita sugli ultimi venti minuti finale mettendo tutti i calciatori davanti al filmato della partita per capire ed analizzare gli errori da correggere ed eliminare. L'ex Juventus e commissario tecnico della nazionale italiana vuole tenere alta la tensione in vista del match di mercoledì sera in Champions League contro il Borussia Dortmund che sarà già decisiva per le sorti dei nerazzurri nella competizione europea.

