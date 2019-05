Conte, tackle di Materazzi: "Il passato non si dimentica"

Marco Materazzi è un uomo che ama sporcarsi le mani. Lo ricordiamo tutti sul rettangolo verde: tackle duri e irruenza erano il suo pane quotidiano. E di certo non è uno che le manda a dire. E così ha fatto anche per l'arrivo di Antonio Conte sulla panchina dell'Inter.

"Dovrà conquistare il cuore dei tifosi"

E come biasimarlo: Conte è stato il Capitano dei bianconeri e fa anche parte della storia (passata e recente, ndr) della Juventus; l'altro è l'emblema del l'Inter del Triplete. Ovviamente quest'ultimo ha subito voluto dire la sua sull'arrivo dell'ex juventino, perché si sa, chi mena per primo, mena due volte.

Come riporta TuttoSport, l'ex difensore e Campione del Mondo 2006 ha dichiarato a Sky: " Spero che la società riesca a ottenere i risultati che sta sognando come tutti gli interisti e spero che Conte possa conquistare il loro cuore: non sarà facile perché il passato non si può dimenticare e cancellare, però ha fame ". Nonostante tutto l'ex 23 neroazzurro ha lasciato intravedere margini di fiducia verso Conte: " Con voglia e impegno l'interista sarà il primo ad amarlo. Sta a lui conquistarsi la fiducia di tutti quanti ".