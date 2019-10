Coppa del mondo per club, assegnata alla Cina la prima edizione a 24 squadre

''Una decisione storica'' l'ha definita così Gianni Infantino, presidente della Fifa, l'assegnazione alla Cina della nuova Coppa del mondo per club a 24 squadre.

Una volta si chiamava Coppa Intercontinentale ed era la sfida tra chi vinceva la Coppa dei Campioni e la Copa Libertadores. Dal 2005 è diventata Coppa del Mondo per club e si è allargata anche ai campioni di tutti gli altri continenti, oltre a veder partecipare la squadra vincitrice del campionato della nazione ospitante. Adesso la competizione cambia ancora volto: dal 2021 sarà un vero e proprio Mondiale, con 24 squadre al via.

La prima edizione del nuovo torneo si giocherà in Cina: lo ha annunciato a Shanghai il presidente della Fifa, Gianni Infantino, che ha parlato di ''decisione storica''. ''Il Consiglio ha deciso oggi, all’unanimità, di nominare la Cina come ospite della nuova Coppa del Mondo Fifa per club''. "Il nuovo torneo - ha aggiunto il numero uno della Fifa - sarà capace di coinvolgere chiunque, sarà la prima vera una competizione che vedrà in campo i migliori club del mondo". La decisione è stata annunciata al termine del voto del consiglio direttivo della Fifa nella sua riunione trimestrale. Il nuovo evento, annunciato già nel marzo scorso, sostituirà la Confederations Cup e si svolgerà ogni quattro anni. Secondo quanto stabilito, i posti a disposizione dei club europei saranno 8, 6 invece quelli per le squadre del Sudamerica, mentre i rimanenti 10 verranno riservati ad Asia, Africa, Nord-centro America, Oceania. Toccherà ai rispettivi organi decisionali, Uefa e Conmebol comprese, definire i criteri di qualificazione al nuovo torneo iridato.

L'appuntamento è dunque per giugno/luglio 2021, approvato all'unanimità nonostante le perplessità dei mesi scorsi espresse dall'Uefa e dall'associazione dei principali club europei, la Eca sottoscritta fra gli altri da Juventus, Real Madrid, Ajax, PSG, Barcellona, Bayern Monaco, Manchester United e Benfica, che si era detta "assolutamente contro l'approvazione" del nuovo torneo, e aveva minacciato addirittura il boicottaggio.

