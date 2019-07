Costanza Caracciolo intervista Vieri: "Perché non mi fai mai giocare?"

Christian Vieri è il ritratto della felicità per l'andamento della "Bobo Summer Cup" con cui ha raccolto oltre 100.000 euro che andranno totalmente in beneficenza. L'ex attaccante di Milan, Inter e Juventus qualche giorno fa aveva fatto il bilancio di questa manifestazione: "Abbiamo raccolto più di 110.000 euro, questo è un traguardo incredibile e siamo molto contenti di quanto abbiamo fatto. Voglio ringraziare coloro che hanno collaborato per la Bobo Summer Cup, in tre settimane abbiamo raccolto tantissimi soldi che andranno tutti in beneficenza. Voglio dire grazie anche a Costanza".

Proprio la sua compagna, l'ex Velina di Striscia La Notizia Costanza Caracciolo si è resa protagonista di un simpatico siparietto con il papà di sua figlia realizzando un'intervista molto simpatica: " Bobo, tanta gente mi sta chiedendo se mi farai finalmente esordire in qualche partita ". Vieri replica divertito: "Al 93', domani quando non ci sarà più nessuno nell'arena (ride; ndr). La siciliana ha continuato ad incalzare l'ex bomber della nazionale: " Ogni anno mi fa venire qui, mi promette di farmi giocare e poi non mantiene la promessa ". Bobo chiude ridendo: " Dai, domani ti faccio giocare dieci minuti ".

