Cristiano Ronaldo posta un video su Instagram: boom di like per il portoghese

Cristiano Ronaldo ha già ampiamente dimostrato al mondo intero di essere uno dei più grandi attaccanti della storia del calcio. Il fuoriclasse della Juventus si è allenato in maniera assidua in vacanza, come testimoniato dal suo video postato su Instagram mentre correva con figlio e amici di notte nel deserto di Dubai. L'ex Sporting Lisbona, Manchester United e Real Madrid è l'attuale capocannoniere della Serie A con quattordici reti realizzate in 19 giornate, le marcature diventano 15 se si conta anche il best gol realizzato in Champions League contro i Red Devils.

Cristiano Ronaldo compirà 34 anni il prossimo 5 febbraio ma la sua grande cura per il corpo e i suoi tanti sforzi profusi negli anni, hanno permesso al suo fisico di mantenersi intatto e più giovane di almeno 6-7 anni. L'ultimo suoi video postato ieri in palestra, intento ad allenarsi, ha scatenato i suoi tanti follower nei commenti e ha ottenuto quasi 22 milioni di like. CR7 si conferma un grande fuoriclasse dentro e fuori dal campo, un professionista esemplare e di tutto questo ne è felice la Juventus che in estate ha messo a segno il colpo del secolo decidendo di puntare su di lui per arrivare alla Champions League.