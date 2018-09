Cristiano Ronaldo pubblica una foto su Instagram: Lucas Vazquez lo punzecchia

Cristiano Ronaldo è stato il Re di Madrid per nove anni. Il fuoriclasse di Funchal, però, ha interrotto bruscamente i rapporti con il Real, con i tifosi e qualche compagno che non gli hanno perdonato l'addio per abbracciare la Juventus. In questi giorni il 33enne si è rilassato con Georgina Rodriguez al mare in Costa Azzurra, approfittando della pausa per le nazionali, ed ha postato una foto su Instagram che lo ritrae su uno yacht di lusso mentre prende il sole e afferma: “Vitamina D”.

Il suo ex compagno di squadra, lo spagnolo Lucas Vazquez, non ha perso tempo ed ha pubblicato in risposta una foto con moglie e figlio con la seguente didascalia: “Vitamin F … amily” . Forse, le dichiarazioni di Cristiano Ronaldo non sono piaciute ai suoi ex colleghi del Real Madrid che non hanno perso tempo per punzecchiarlo. Il primo era stato Sergio Ramos affermando come fosse stato giusto assegnare il premio di Best Fifa Player a Luka Modric e non a Cristiano.

