Il cronista torna all'attacco: "Calcio femminile covo di lesbiche"

Sergio Vessicchio ci ricasca e torna ad insultare le donne nel mondo dello sport. Dopo aver offeso la guardalinee Annalisa Moccia durante Agropoli-Sant'Agnello, ora il cronista (già sospeso dall'Ordine dei Giornalisti) è tornato all'attacco.

" Una donna che gioca a calcio è rispettabilmente, nella maggior parte dei casi una, lesbica ", ha scritto sul sito calciogoal.it facendo rifeimento ai Mondiali di calcio femminile che si stanno giocando in questi giorni. Ma Vessicchio non si è fermato lì e, come riporta il Messaggero, ha continuato. " Come l'uomo che gioca con le bambole o che fa il ballerino, nella maggiorparte delle ipotesi è rispettabilmente un omo ".

Lo scorso marzo Sergio Vessicchio, all'inizio della telecronaca della partita tra Agropoli e Sant'Agnello, si è scagliato contro la Moccia. " Pregherei la regia di inquadrare l’assistente donna che è una cosa inguardabile. È uno schifo vedere le donne che vengono a fare gli arbitri in un campionato dove le società spendono centinaia di migliaia di euro, è una barzelletta della Federazione una cosa del genere ", aveva affermato.