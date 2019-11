"Cuadrado gioca a pallavolo": anti-juventini scatenati sui social

Prima l'hashtag era #Cuadrado, poi #FermiamoStaPagliacciata. Dal triplice fischio di Atalanta-Juventus, su Twitter gli anti-juventini sono scatenati per la direzione di gara dell'arbitro Gianluca Rocchi. L'esperto fischietto di Firenze è nel mirino del popolo del web per alcune decisioni apparse quantomeno discutibili, su tutte i presunti falli di mano di Emre Can e Cuadrado. Due episodi, entrambi giunti sull'1-1, che hanno influito in maniera decisiva sul risultato. Dal primo poteva scaturire un rigore per l'Atalanta, mentre dal secondo è nata l'azione del secondo gol di Higuain, prima che Dybala chiudesse i conti nel finale.

La rabbia degli anti-juventini

Il principale bersaglio delle critiche, insieme a Rocchi, è il terzino colombiano della Juve. "Ma #Cuadrado gioca a basket? La storia è sempre la stessa, fa sempre più schifo, scrive Riccardo. Kekko si affida all'ironia, pubblicando un fotomontaggio di Cuadrado pallavolista e il messaggio "Ma l'Aia (che mi ha bloccato) o la Serie A hanno introdotto questa regola? Per sapere...". Anche Michele commenta sarcastico: "La Juventus è oggettivamente la più forte e merita lo scudetto. Di pallavolo, intendo", mentre Antonio ci va già durissimo: "La vergogna del calcio in un'immagine".

La replica dei tifosi bianconeri

Ma i tifosi della Vecchia Signora non ci stanno. E rispondono alle critiche facendo fuoco e fiamme: "Non ho visto la partita, ma è bellissimo leggere giornalisti o pseudo giornalisti e tutti i tifosi d'Italia, sbraitare per il fallo di mano di Cuadrado. Che gioia!", esulta Andrea. M&M tira una stoccata agli interisti: "Il problema è che parlano ancora nonostante dagli anni 60 siano i più impuniti della storia", allegando al messaggio la trascrizione di un'intercettazione ai tempi di Calciopoli, con Simone a urlare indignato che "Il gol dell'1-2 di Higuain era regolarissimo: mani di Cuadrado involontario secondo le nuove regole, oltre al fatto che il VAR non può intervenire. Rigore Atalanta generoso. #FermiamoStaPagliacciata, cioè la vostra: ignoranti!". Una diatriba che non finisce più.

Successivo al tocco di mano di #Cuadrado, il giocatore dell'Atalanta #Pasalic ha calciato il pallone in avanti. In questo momento nasce un'altra azione. Quindi il #var non avrebbe potuto comunque intervenire

Poi, dopo i primi 4 passaggi, Hateboer aveva pure fermato Higuaín pic.twitter.com/7sohEWTyMn — Gaetano Bresci (@MarcoGargini) November 23, 2019

L'ex arbitro Marelli: "Rocchi ha sbagliato"

La domanda a questo punto è una sola: chi ha ragione? Il problema è rappresentato dal regolamento sui falli di mano, che da quest'anno è cambiato generando confusione in tifosi, addetti ai lavori e persino arbitri, come dimostrato dal recente incontro promosso dal designatore dei fischietti, Nicola Rizzoli, che ha visto partecipare - e intervenire polemicamente - molti allenatori di Serie A compreso il tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti.

A proposito di arbitri, non si può ignorare il punto di vista di Luca Marelli. Ex fischietto professionista, Marelli è ormai diventato un punto di riferimento per guanto riguarda l'analisi delle decisioni arbitrali. Marelli, sul suo blog, prende una posizione netta. Secondo lui il rigore per l'Atalanta, concesso da Rocchi per il gomito alzato di Khedira, c'era. "Braccio molto largo, il penalty è indiscutibile", così come non c'era l'espulsione di Higuain per il fallo su Gollini (manca "l'estrema pericolosità del gesto".

Quindi i due episodi-chiave. Cominciando dal mani di Emre Can. " Si sposta verso l’alto, accentuando l’impressione di muoversi verso il pallone. Non ha alcuna importanza il volume corporeo o la protezione del volto, va valutato - spiega Marelli - il movimento del braccio. Se avete guardato velocemente le due immagini in due schede differenti, avrete notato che il braccio sinistro si muove verso l’alto e verso il pallone. A mio parere il calcio di rigore andava assegnato ".

E poi il presunto fallo di mano di Cuadrado. "Il tocco di mano di Cuadrado andava punito perché è quantomeno innaturale la posizione del braccio. Anche se, rivedendo le immagini, la sensazione è che Cuadrado cerchi volontariamente il pallone con la mano", scrive Marelli. Che in questo caso giustifica l'arbitro ("era coperto"). Ma perché il Var non è intervenuto? La questione è tecnica, e l'ex fischietto la spiega con un linguaggio altrettanto tecnico. Che può essere sintetizzato così: il Var poteva intervenire, al contrario di quanto detto nel post-partita da alcuni opinionisti, "richiamando Rocchi alla on-field review per annullare la rete".

Sul mani di Cuadrado, però, Marelli dà l'impressione di essere molto cauto. Facendo intuire che si tratta di un episodio al limite. Insomma, neppure un ex fischietto professionista spazza via i dubbi sull'operato di Rocchi. Per la felicità dei tifosi di tutta Italia, juventini e anti-juventini, che possono così continuare a scannarsi. Ma, si spera, solo metaforicamente.