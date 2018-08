"In curva non ammettiamo donne". Bufera sui tifosi della Lazio

Scoppia ancora la bufera sui tifosi della Lazio. Dopo l'adesivo con Anna Frank, ora i tifosi della squadra capitolina finiscono nel mirino per un volantino diffuso in Curva in occasione della partita con il Napoli. Nessuna scritta politica, stavolta. Ma un messaggio alle donne in cui vengono invitate senza mezzi termini ad andare nelle file più indietro per lasciare la "trincea" agli uomini.

Il volantino è stato lasciato sui sedili dello stadio e porta la firma del "Direttivo Diabolik Pluto". "La Nord per noi rappresenta un luogo sacro - si legge nel testo, diffuso online - un ambiente con un codice non scritto da rispettare. Le prime file, da sempre, le viviamo come fossero una linea trincerata. All’interno di essa non ammettiamo donne, moglie e fidanzate, pertanto le invitiamo a posizionarsi dalla decima fila in poi. Chi sceglie lo stadio come alternativa alla spensierata e romantica giornata a Villa Borghese, andasse in altri settori".

Sui social i tifosi hanno subito condiviso il volantino che si sono trovati all'ingresso dello stadio. E non mancheranno, ovviamente, le polemiche. La squadra di Inzaghi, intanto, ha perso 2 a 1 con il Napoli di Ancelotti.