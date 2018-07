Dall'accordo sul debito dell'Argentina al grande ribaltone in Telecom Italia

Elliott Management, forte di un patrimonio di attività in gestione da 34 miliardi di dollari, è il maggiore fondo attivista al mondo. L'hedge fund fondato nel 1977 da Paul Singer è specializzato in storie di ristrutturazione industriale e in investimenti in attività a rischio, tra cui annovera eclatanti successi come l'accordo raggiunto, dopo 15 anni di battaglie legali con Buenos Aires, sul debito dell'Argentina, Paese finito in default a inizio Millennio. La strategia adottata in genere da Singer è quella di analizzare società sottovalutate dal mercato, entrare nel capitale con una fiche e, in qualità di azionista di minoranza, portare avanti proposte specifiche al fine di far ottenere ai soci una migliore retribuzione. Una posizione ben diversa rispetto a quella a cui Elliott è destinato in A.C. Milan e che sta già rivestendo in Tim. In questi ultimi mesi infatti il fondo è stato protagonista del grande ribaltone in Telecom Italia dove, dopo essere rapidamente salito al 9,1% del capitale, grazie al coinvolgimento della Cassa Depositi e Prestiti e di altri investitori istituzionali, ha mandato in minoranza Vivendi (azionista al 23,9% del capitale). CM