La D'Amico conferma: "Buffon pensa da tanto al suo ritiro"

Gianluigi Buffon, due giorni fa ha compiuto 40 anni e a fine stagione dovrebbe ritirarsi. La sua attuale compagna, e presto sua moglie secondo i rumors, Ilaria D'Amico ha parlato a F dell'eliminazione dell'Italia dai Mondiali e dello stato d'animo del suo compagno: "Il mutismo di quel viaggio di ritorno in macchina non lo dimenticherò mai, Gigi era un uomo dilaniato, l’unica cosa che puoi fare in quel momento è coccolare. Il giorno dopo l’ho portato a pranzo in una cascina fuori Milano, non c’era praticamente nessuno, noi che di carattere siamo chiacchieroni, abbiamo scambiato sì e no tre parole, poi abbiamo vagato senza meta nei campi dietro la Martesana"

La D'Amico è entrata poi nello specifico per spiegare il dolore sportivo di Buffon: "Ho continuato a piangere senza che lui mi vedesse, per come era sofferente: il dolore di chi ami vorresti caricartelo sulle spalle e portarglielo via, Poi ti rendi conto che l’altro ha delle risorse molto più grandi di quelle che pensi, e dopo le prime terribili 48 ore è ripartito" . La giornalista di Sky, infine, è poi entrata nello specifico circa il ritiro di Buffon dal calcio giocato: "Gigi è preparato, da tanto immagina questo momento, sa benissimo che nulla gli darà più quell’adrenalina che gli ha regalato il suo mestiere. C’è però tutta un’altra vita di cui ha molta fame e so che per lui gli obiettivi sono fondamentali: se oggi non gliene restassero, penso alla Champions League, avrebbe già smesso"