"De Ligt non convocato per il ritiro": ora è a un passo dalla Juve

Matthijs De Ligt sarà presto un giocatore della Juventus? La domanda se la pongono in moltissimi, e per lo più sono bianconeri. E la risposta sembra quasi affermativa. Il motivo? Dal profilo social della squadra olandese si legge : " In attesa di un possibile trasferimento, Matthijs De Ligt non viaggia con il gruppo ".

Il mosaico prende forma

Tutte le tessere del mosaico Juve-De Ligt stanno finalmente prendono il loro posto: prima le parole di Raiola, poi il post delle amiche della fidanzata del calciatore, che salutavano la coppia su Instagram e infine l'Ajax che ha fatto sapere che il difensore centrale non fa parte della rosa dei 28 giocatori che partiranno per il ritiro pre-campionato di Bramberg, in Austria.

Squad news for Austria ⤵️#PreSeason — AFC Ajax (@AFCAjax) 13 luglio 2019