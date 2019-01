Diego Armando Maradona ricoverato per ​emorragia allo stomaco

Un problema fisico per Diego Armando Maradona. Il campione argentino è stato infatti ricoverato a Buenos Aires nella clinica Olivos per una emorragia allo stomaco.

Secondo quanto riporta la stampa argentina, infatti, l'emorragia sarebbe stata scoperta durante degli accertamenti medici ai quali si stava sottoponendo prima di tornare in Messico.

Il pibe de oro, dopo l'esperienza poco fortunata come ct dell'Argentina, adesso lavora in Messico dove allena i Dorados Sinaloa, club calcistico di seconda divisione.

In ospedale insieme a lui ci sarebbero tre figli, Giannina, Jana e Diego Maradona Junior. Non è ancora chiara l'entità del malore di Maradona, ma secondo quanto trapela alla stampa argentina le sue condizioni al momento non sembrano destare preoccupazione.

Nelle scorse ora la suaassenza a poche ore dall'inizio del campionato messicano avevano iniziato a far nascere mille sospetti. Si è parlato di un Maradona "scomparso nel nulla", visto che da alcune ore era risultato "introvabile". "Diego Maradona allenerà i Dorados per tutta la stagione - ha twittato però il suo avvocato, Matias Mola - Dopo alcuni esami medici di routine in Argentina si unirà agli allenamenti della squadra". Non si sa ancora però se farà in tempo a tornare per la prima partita della sua squadra.