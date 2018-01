Infront: verso archiviazione indagine su diritti tv del calcio

Si va verso l'archiviazione per quanto concerne il caso Infront-diritti tv. Paolo Filippini e Giovanni Polizzi, pm di Milano, hanno firmato la richiesta per archiviare l'inchiesta a carico anche di Marco Bogarelli, numero uno della società, Riccardo Silva, proprietario della Mp&Silva, dei Presidenti di tre club, due di A e uno di B, Genoa, Bari, Lazio: ovvero Enrico Preziosi, Gianluca Paparesta e Claudio Lotito, questa indiscrezione è stata riportata dall'Ansa.

Marco Bogarelli e Giuseppe Ciocchetti e Riccardo Silva, secondo l'accusa della Procura di Milano, dal 2009 furuno a capo e capisaldi di un'associazione a delinquere finalizzata a commettere una serie indeterminata di delitti: turbativa d'asta, autoriciclaggio, truffa aggravata, evasione fiscale, ostacolo alle funzioni di vigilanza e tutti quei reati di volta in volta necessari per governare i processi di sfruttamento dei diritti audiovisivi del calcio, con l’impossessamento di denaro che avrebbe dovuto entrare nelle casse della Lega. Prima della trasmissione al gip, però, l'istanza per l'archiviazione dovrà essere firmata dal procuratore aggiunto Giulia Perrotti.