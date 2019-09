Donnarumma placa gli animi: "Siamo tutti con Giampaolo"

Gigio Donnarumma sfoggia tutta la sua diplomazia e prova a placare gli animi in un momento certamente non facile per il Milan, reduce da un avvio di campionato tutt'altro che brillante. Intervistato da Sky Sport 24, il portiere ha commentato la sconfitta subita ieri sera contro il Torino: " Brucia, è incredibile perdere dopo una prestazione come quella che abbiamo fatto a Torino. Ho fatto fatica a dormire, ma dobbiamo ripartire e sono fiducioso perché ho visto la squadra dare tutto e giocare bene ". Il classe '99 si è poi rivolto ai tifosi rossoneri: " Dispiace per loro, ci sostengono sempre. A loro dico di continuare a starci vicini, soprattutto in questo periodo: è normale che adesso ci siano le critiche, ma devono continuare a sostenerci perché stiamo facendo un grande lavoro e svolteremo ".

Gigio sta con Giampaolo

L'estremo difensore di Castellammare di Stabia si è schierato completamente dalla parte di Giampaolo, difendendo il suo operato: " Siamo nella direzione giusta. Dobbiamo continuare a lavorare e non mollare di una virgola. A Torino si è visto un gran bel Milan fino al primo gol, ma anche dopo. In realtà abbiamo avuto due occasioni che non abbiamo sfruttato e questo significa che dobbiamo essere bravi a chiudere prima le partite ". Donnarumma è comunque del parere che sia " normale che si faccia un pò di fatica all’inizio tra nuove idee e giocatori nuovi. Siamo tutti con lui ".

L'obiettivo stagionale è chiaro e Gigio crede ci siano tutte le condizioni necessarie per raggiungerlo: " Possiamo arrivare in Champions. È un nostro obiettivo e dobbiamo fare di tutto per arrivarci. Lo meritiamo, siamo giovani e abbiamo tanta voglia. Io ci credo, dobbiamo crederci tutti ".

