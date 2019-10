Dramma per Jody Scheckter, morta la figlia 21enne per sospetta overdose

Tragedia familiare per l'ex pilota della Ferrari, Jody Scheckter: è scomparsa a 21 anni la figlia Ila, trovata priva di vita giovedì sera nel suo letto di casa.

A riferire la notizia del lutto terribile che ha colpito l'ex pilota sudafricano, campione del Mondo con la Ferrari nel 1979 è stato il Daily Mail, il quale ha precisato che la giovane donna, quinta di sei figli, sarebbe stata rinvenuta senza vita nella sua casa per ''sospetta involontaria overdose''.

I particolari della vicenda attraverso una nota della famiglia pubblicata sempre dal tabloid inglese. ''La famiglia Scheckter è addolorata e completamente devastata nel comunicare la scomparsa di Ila. Due anni fa le è stato diagnosticato di punto in bianco un tumore al cervello e, successivamente, si è sottoposta ad un importante intervento. Negli ultimi mesi ha sofferto di epilessia, il che l’ha portata ad estrema ansia e paura delle convulsioni. Ha perso la sua battaglia contro la dipendenza nel tentativo di oscurare la paura ed i sentimenti che l’hanno sopraffatta. A soli 21 anni Ila ci è stata portata via troppo presto ed il dolore che la nostra famiglia prova per la sua perdita è insopportabile. Ora è in pace e non soffrirà più la paura di nuove operazioni al cervello di tutto ciò che ne consegue. Vi chiediamo di rispettare la nostra privacy per la perdita di una figlia, sorella e zia amata''.

L'improvvisa morte di Ila è arrivata proprio poche settimane dopo che la ragazza aveva partecipato con il resto della famiglia ai festeggiamenti organizzati a Monza in onore del padre Jody per il 40esimo anniversario del titolo mondiale di F.1 vinto nel 1979 con la Rossa, un'impresa sempre nel cuore di tutti i tifosi ferraristi.

