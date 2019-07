Dramma per Mihajlovic: "Terapia d'urto"

Un vero e proprio dramma ha colpito il mondo del calcio. Questa volta il "leone" Sinisa Mihajlovic deve arrendersi e deve combattere una battaglia dura. Miha dovrà fermarsi per motivi di salute e dunque per il momento dovrà dire addio alla panchina del Bologna. C'è un'altra partita da vincere. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno su questo luglio di preparazione per il Bologna in vista del campionato. Di fatto, secondo alcune indiscrezioni, gli esami clinici hanno evidenziato la necessità per Miha di sottoporsi ad una terapia d'urto. venerdì l'allenatore aveva salatato l'appuntamento con la prima seduta d'allenamento per il Bologna. Il motivo ufficiale: un'influenza. Ma dietro c'è altro. Come ricorda Franco Ordine su IlGiornale, Sinisa si sta sottoponendo ad una serie di esami clinici che dovranno far luce sul suo stato di salute e soprattutto sulla terapia da affrontare. Una terapia di fatto potrebbe durare a lungo e da qui l'esigenza di mettere in stand by l'esperienza bolognese.

Sui social è già scattato l'hashtag #forzasinisa. Il Bologna adesso dovrà cercare una soluzione rapida per la panchina. In pole position ci sono i nomi di Gattuso e Pioli. Miha aveva rinnovato col Bologna solo qualche settimana fa. Entusiasta per il suo percorso in rossoblu, Mihajlovic stava preparando una stagione da grande riscossa per la squadra bolognese con grandi ambizioni anche per la zona Europa. Ora la battuta d'arresto che ha stupito i tifosi e tutta la Serie A. Bisognerà attendere qualche settimana per capire quanto sarà lunga la battaglia di Sinisa. Intanto sui social oltre all'hashtag lanciato per sostenere il tecnico in questa battaglia, sono stati lanciati diversi messaggi di affetto che esprimono tutta la vicinanza del mondono del calcio e di quello dei tifosi all'allenatore rossoblu. Tifosi di Lazio, Milan, Fiorentina e Samp hanno scritto un fiume di tweet per sostenere il "leone" nella sua "guerra" contro un nemico sconosciuto...