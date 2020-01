Eriksen, c'è il sì del giocatore. Si tratta il prezzocon il Tottenham

La voglia di scudetto fa muovere l'Inter sul mercato per accontentare Antonio Conte. I nerazzurri sono sempre più vicini al danese del Tottenham Christian Eriksen (nella foto). Tra la società e il trequartista ci sarebbe già un accordo per un contratto sino al 2024 resta adesso lo scoglio, non semplice, di convincere la società inglese a privarsi del centrocampista, ieri titolare nella sfida di Londra contro il Liverpool, già da subito. Il suo contratto scade infatti a fino anno, quando potrà accasarsi dove più preferisce ma per svincolarlo a gennaio gli Spurs chiedono 20 milioni di euro, richiesta fuori mercato per un calciatore in scadenza. Ma Eriksen non è l'unico obiettivo dell'Inter. Continua infatti la non facile negoziazione con il Barcellona per Arturo Vidal che oscilla tra la voglia di tornare a disposizione di Conte e quella di restare fedele a Messi. Resta in piedi anche l'ipotesi Young del Manchester United, non convocato da Solskjaer e quindi possibile partente (anche lui è in scadenza) così come Giroud, obiettivo per l'attacco di Conte, e rimasto fuori tra i convocati del Chelsea. Entrambe le trattative sono in fase avanzate, manca solo lo scatto finale. In stand-by invece l'ipotesi di uno scambio Kessie-Politano con il Milan.

Rossoneri che salutano Pepe Reina, a un passo dall'Aston Villa, e pronti ad accogliere il bosniaco Begovic come nuovo numero 12 alle spalle di Donnarumma. Molto attivo anche il Napoli. Dopo l'annuncio ufficiale dell'acquisto di Diego Demme, a centrocampo arriva anche Lobotka. Il centrocampista slovacco è già in città e si attende solamente l'annuncio ufficiale e la firma del contratto che regalerà un rinforzo di qualità in mezzo al campo per Gattuso. La Roma continua invece a cercare un vice Dzeko: dopo il nome di Petagna spunta anche quello di Caputo, ora al Sassuolo.