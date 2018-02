Europa League, Lazio fortunata con la Dinamo Kiev. Milan, incubo Arsenal

Il Milan di Gennaro Gattuso e la Lazio di Simone Inzaghi hanno superato brillantemente i sedicesimi di finale di Europa League rispettivamente contro i bulgari del Ludogorets e i rumeni dello Steaua Bucarest. L'urna di Nyon fu benevola con entrambe al momento del sorteggio, oggi lo è stata di meno con i rossoneri che hanno pescato l'Arsenal di Wenger, mentre è andata ancora bene alla Lazio che se la vedrà contro gli ucraini della Dinamo Kiev.

La Lazio giocherà la gara d'andata in casa l'8 marzo, così come il Milan, mentre il 15 marzo entrambe giocheranno in Ucraina e a Londra. La squadra di Inzaghi è stata fortunata e l'unica insidia potrebbe essere rappresenta dalla possibilità di trovare il gelo in terra ucraina. L'Arsenal, invece, come ogni anno, si dimostra una mina vagante capace di tutto: i Gunners, infatti, hanno sempre dimostrato di poter vincere contro chiunque ma anche di poter perdere contro qualsiasi squadra. Ecco gli altri accoppiamenti: Lipsia-Zenit, Cska Mosca-Lione, Atletico Madrid-Lokomotiv Mosca, Marsiglia-Athletic Bilbao, Borussia Dortmund-Salisburgo, Sporting Lisbona-Viktoria Plzen.