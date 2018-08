Europa League, sorteggio benevolo per il Milan. Meno fortunata la Lazio

Dopo i sorteggi di Champions League, tenutisi ieri, è ora il tempo dei sorteggi di Europa League che vedrà impegnate due squadre italiane Milan e Lazio. L'urna di Nyon è stata tenera con i rossoneri , un po' meno con i biancocelesti che hanno pescato la finalista della scorsa edizione, il Marsiglia di Garcia, che poi perso contro l'Atletico Madrid. Il Milan di Gattuso, inserito in seconda fascia, se la vedrà contro i greci dell'Olympikos, gli spagnoli del Real Betis e la squadra materasso della competizione, i lussemburghesi del Dudelange.

La Lazio di Simone Inzaghi, invece, non è stata per niente fortunata visto che oltre ai francesi del Marsiglia di Rudi Garcia, vice campione in carica, ha pescato anche i tedeschi dell'Eintracht Francoforte, formazione sempre temibile e da prendere con le pinze. Completa il gruppo dei biancocelesti l'Apollon Limassol. I gironi si disputeranno in sei giornate in queste date: 20 settembre, 4 ottobre, 25 ottobre, 8 novembre, 29 novembre e 13 dicembre. La finale di Europa League si giocherà a Baku, in Azerbaijan.

ECCO TUTTI I GIRONI DI EUROPA LEAGUE

Gruppo A: Bayer Leverkusen, Ludogorets, Zurigo, Aek Larnaca.

Gruppo B: Salisburgo, Celtic, Lipsia, Rosenborg

Gruppo C: Zenit San Pietroburgo, Copenhagen, Bordeaux, Slavia Praga

Gruppo D: Anderlecht, Fenerbahce, Dinamo Zagabria, Spartak Trnava

Gruppo E: Arsenal, Sporting Lisbona, Qarabag, Vorskla

Gruppo F: Olympiakos, Milan, Real Betis, Dudelange

Gruppo G: Villarreal, Rapid Vienna, Spartak Mosca, Rangers

Gruppo H: Lazio, Marsiglia, Eintracht Francoforte, Apollon Limassol

Gruppo I:Besiktas, Genk, Malmoe, Sarpseorg

Gruppo J: Siviglia, Krasnodar, Standard Liegi, Akhisaspor,

Gruppo K: Dinamo Kiev, Astana, Rennes, Jablonec

Gruppo L: Chelsea, Paok, Bate Borisov, Vidi