Europei di pallavolo, l'Italia fuori ai quarti: vince la Francia 3-0

L'Italia viene sconfitta dalla Francia ai quarti di finale degli Europei di pallavolo con il punteggio di 3-0.

Niente da fare, l'Italvolley manca l'impresa e deve dire addio alla competizione continentale, lasciando strada alla Francia, padrone di casa. Una superiorità quella transalpina, ribadita dopo la vittoria per 3-1 nel girone eliminatorio. Ancora troppo forti Ngapeth e compagni che vincono in tre set con pieno merito e a questo punto si candidano come i veri favoriti alla vittoria finale. Fa quello che può la truppa di Blengini, troppo molle all'inizio e pienamente in partita nel secondo set. Resta il rimpianto del vantaggio non concretizzato sul 24-22 e i due successivi errori proprio dello Zar Ivan Zaytsev. Sfruttare uno dei tre set point mancati avrebbe forse cambiato il destino degli azzurri.

La Partita

Davanti agli 8mila spettatori della XXL Arena di Nantes, il ct Chicco Blengini si affida al miglior sestetto possibile: Giannelli in regia, Zaytsev opposto, Juantorena e in banda, Piano e Antonov centrali e Colaci libero. L'inizio degli azzurri è tutto in salita, i francesi fanno valere la loro supremazia in tutti i fondamentali e scappano via già a metà primo set. L'Italia sembra incapace di reagire e cede 25-16. Nel secondo set gli azzurri entrano finalmente in partita e si guadagnano con merito un vantaggio di cinque lunghezze. La Francia comincia a perdere certezze e si trova sotto 24-22. Gli azzurri non riescono a chiudere e con due errori consecutivi di Ivan Zaytsev consegnano anche il secondo set ai transalpini per 27-25. L'occasione mancata pesa come un macigno sul morale di Zaytsev e compagni, che scompaiono dal campo. La Francia sente ormai il match in pugno e controlla agevolmente il terzo set. Finisce 25-14. Si chiude così il sogno azzurro.

