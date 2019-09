Europei di pallavolo, l'Italia vince ancora: battuta la Grecia 3-1

L'Italia supera la Grecia con il punteggio di 3-1 nel secondo impegno agli Europei di pallavolo.

Dopo la vittoria all'esordio contro il Portogallo, l'Italvolley batte anche la Grecia con qualche patema di troppo. Troppo brutti per essere veri nel primo set, gli azzurri ribaltano il match sfruttando la netta differenza di valori in campo con la formazione ellenica. Tuttavia un'altra prova utile, che consente di affinare i meccanismi di squadra per il prosieguo della manifestazione. Occorrerà in ogni caso evitare questi continui cali di concentrazione in vista dei prossimi match impegnativi contro Bulgaria e Francia e soprattutto ritrovare la forma degli uomini migliori come lo zar Ivan Zaytsev.

La Partita

Niente turnover per il ct Chicco Blengini che conferma cinque sesti della prima partita con al centro Russo al posto di Anzani. Inizio da incubo per l'Italvolley, gli ellenici partono forte e scappano via di sei lunghezze. Gli azzurri sembrano in chiara difficoltà, giocano sotto ritmo. I greci prendono fiducia e chiudono il primo set 25-17 mentre Zaytsev e compagni non sono ancora entrati in partita. Nel secondo set l'Italia è chiamata ad una pronta reazione e comincia finalmente ad attaccare con efficacia, il vantaggio sembra rassicurante ma la Grecia torna sotto e si rischia incredibilmente di compromettere il set. Un attacco vincente di Juantorena chiude i giochi sul 25-23. Nel terzo set dopo un iniziale equilibrio gli azzurri provano la fuga sul 15-11 e sfruttando il prevedibile calo dei greci incamerano anche il terzo set con il punteggio di 25-19. Nel quarto set l'Italia si scioglie e prende il largo sul 15-9. Ora riesce tutto agli azzurri che controllano senza problemi. La Grecia non ci crede più, un ace di Giannelli chiude il match 25-18. Una vittoria più sofferta del previsto conferma le impressioni dell'esordio -restano troppi i passaggi a vuoto degli azzurri- servirà assolutamente invertire la rotta per essere protagonisti nel torneo.

Arrivano in ogni caso altri tre punti, l'Italia raggiunge la Bulgaria in vetta del Gruppo A con 6 punti. Domani giornata di riposo, prossimo impegno domenica 15 settembre contro la Romania sempre a Montpellier.

