Europei in vasca corta, doppietta d'oro Paltrinieri-Panziera

Una fantastica doppietta: Gregorio Paltrinieri conquista la medaglia d'oro nei 1500 stile libero, trionfa anche Margherita Panziera nei 200 dorso. Dopo il trionfo di ieri di Simona Quadarella, arrivano altre due medaglie d'oro per l'Italia del nuoto nella terza giornata degli Europei in vasca corta in svolgimento al Tollcross International Swimming Centre di Glasgow arrivate grazie alla doppia impresa firmata Paltrinieri e Panziera.

Era la sfida più attesa della giornata quella dei 1500 stile libero quella tra Gregorio Paltrinieri e l'ucraino Mykhailo Romanchuk. Incontenibile la marcia del nuotatore emiliano che scappa via dai 600 metri imponendo un ritmo insostenibile per i suoi avversari. Ai 1300 metri Paltrinieri accumula un vantaggio rassicurante sul norvegese Christiansen, l'unico che prova a tener botta e va a trionfare con il tempo di 4'17''14 per lui. Secondo un ottimo Christiansen (14'18''15) e il francese Aubry (14’25''66). Crollo sorprendente di Romanchuk, quarto con 14'32''52 che aveva battuto Greg sia a Copenaghen due anni fa che nei Mondiali ad Hangzhou in Cina.

Conquista la medaglia d'oro anche Margherita Panziera, imponendosi nella finale dei 200 dorso. Una prova straordinaria quella dell'atleta azzurra, dopo la delusione di ieri nei 100 dorso. Una vittoria fortemente voluta dalla Panziera che ha saputo tenere indietro le sue avversarie, chiudendo con il tempo di 2'01″45 che le vale il nuovo record italiano. Seconda l'ucraina Daryna Zevina (2'02”25), terza invece l'olandese Kira Toussaint (2'03”04) che aveva vinto nei 100. Si tratta del terzo oro per l'Italia. Per la nuotatrice di Montebelluna questo successo è forse il riconoscimento più prestigioso della carriera, insieme a quella conquistata nei 200 dorso agli Europei di Glasgow in vasca lunga. Una vera consacrazione dunque per la 24enne che aveva già ottenuto un bronzo nel Mondiale in vasca corta, e due agli Europei.

Una spettacolare Ilaria Bianchi ha conquistato invece la medaglia d’argento sui 200 farfalla. L’emiliana è partita fortissimo, ha spinto fin da subito e ha seriamente messo in difficoltà la grande favorita della vigilia, l’ungherese Katinka Hosszu, prima con il tempo di 2'04''20. Gara strepitosa dell’azzurra che, all’attacco fin dall’inizio, ha saputo resistere e si è portata a casa un secondo posto fantastico (2'04''20). Terza Jakobos (2’05″00). Per l’emiliana è anche il nuovo record italiano, il recedente era detenuta sempre da lei (2'04''22).

Niente medaglie invece per Federica Pellegrini, che non partiva con i favori del pronostico. La Divina che era arrivata alla finale con il 5° tempo, ha chiuso al sesto posto nei 100 stile libero con il tempo di 52’’30 in ogni caso non lontano dal record italiano (52’’10). Trionfa la britannica Freya Anderson con il tempo di 51’’49 davanti alla francese Gastaldello (51’’85) e all'olandese Heemskerk 51″88. L’obiettivo sono come sempre i 200 di cui Federica Pellegrini vorrebbe prendersi lo scettro per l’ultima volta in carriera nell'attesissima gara di domani.

