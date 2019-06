Europeo under 21, l'Italia perde 1-0 contro la Polonia. Qualificazione a rischio

L'Italia di Luigi Di Biagio cade inaspettatamente contro la Polonia che vince 1-0 e si porta al comando del girone A a quota 6 punti. La partita è stata condotta per ampi tratti dagli azzurri che sono stati imprecisi e sfortunati a cospetto di una nazionale che ha vinto concludendo pochissimo in porta. In virtù di questo successo la Polonia sale a quota 6 punti e si mette in una posizione di forza per conquistare la semifinale, mentre l'Italia viene raggiunta a quota 3 punti dalla Spagna battuta per 3-1 all'esordio. L'ultimo turno che si giocherà sabato metterà di fronte gli azzurri contro il Belgio, a quota 0 punti, mentre gli iberici giocheranno contro i polacchi già qualificati: servirà vincere per staccare il pass per Olimpiadi e per l'atto finale di questo Europeo di casa.

L'Italia parte in maniera pimpante con Chiesa molto intraprendente che tra il 4' e il 10' prova a impensierire senza riuscirci Grabara. Pellegrini calcia di poco a lato al 21' e al 27' Chiesa sfiora il vantaggio con Grabara che risponde da campione mettendola in angolo. Mancini e Barella si mettono in proprio prima del 40' ma non riescono a pungere e al 40' arriva l'inaspettata rete del vantaggio della Polonia siglata da Beilik. L'Italia pareggia al 44' con un gran gol di Orsolini annullato dal Var per fuorigioco.

Nella ripresa Pellegrini spara alto da ottima posizione al 51' e Dimarco impegna Grabara al 61'. Tonali la spara a lato al 63' e al 65' ci prova l'ex Samp Kownacki con Meret che para a terra. Capitan Pellegrini colpisce il palo al 75' con un gran tiro da fuori area e Cutrone al 77' la manda fuori di poco anticipando tutti. Il forcing dell'Italia fino al 94' produce poco con la Polonia che manda al tappeto gli azzurri e stacca il pass per le semifinali.

Il tabellino

Polonia: Grabara; Fila, Wieteska, Bielik, Bochniewicz, Pestka; Jagiello (55' Michalak), Dziczek, Zurkowski; Kownacki (76' Buksa), Szymanski.

Italia: Meret; Adjapong (81' Zaniolo), Mancini, Bastoni, Dimarco; Lo. Pellegrini, Mandragora (57' Tonali), Barella; Orsolini (46' Kean), Cutrone, Chiesa

Reti: 40' Beilik (P)