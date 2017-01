Federer trionfa in Australia: Nadal si arrende al quinto set

Roger Federer infinito agli Australian Open: il fuoriclasse svizzero ha battuto in finale l'acerrimo rivale Rafael Nadal in cinque set, con i parziali di 6-4, 3-6, 6-1, 3-6, 6-3. I due campioni non hanno disatteso le aspettative del pubblico di Melbourne che si è gustato un match emozionante, spettacolare lungo ben 3 ore e 40 minuti. Federer conquista così il suo quinto Australian Open e il 18esimo Slam complessivio in carriera.

Lo svizzero, infatti, ha trionfato anche per ben 7 volte a Wimbledon, 5 volte agli Us Open e una sola volta al Roland Garros. Federer ha battuto finalmente Rafael Nadal che aveva i favori del pronostico visto che nei 34 precedenti aveva avuto la meglio sull'elvetico per ben 23 volte. Il bilancio negli Slam, poi, era impietoso visto che lo spagnolo, prima di oggi, conduceva per 9-2. A 35 anni e mezzo, il basilese torna a vincere un trofeo del Grande Slam a distanza di quasi 5 anni dall'ultima suo affermazione sull'erba londinese di Wimbledon.