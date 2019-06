Ferlaino punge Sarri: "Da sempre contro la Juventus e oggi ne è l'allenatore"

Corrado Ferlaino, ex proprietario del Napoli, non ha usato mezzi termini per definire il passaggio di Maurizio Sarri ai rivali storici della Juventus e l'ha fatto ai microfoni de La Repubblica: "Maurizio Sarri alla Juve? Sinceramente la notizia non mi ha affatto sorpreso. Le bandiere sono molto belle, gli amori pure, ma i soldi sono sempre importanti per qualunque decisione della vita e il discorso ovviamente riguarda pure il calcio".

Ferlaino ha poi continuato parlando del passaggio dell'ex allenatore del Napoli alla Vecchia Signora: "Traditore? Questa direi che è una parola grossa. Ripeto, oggi valgono molto i soldi e ognuno decide in base ai propri valori. Personalmente sono napoletano e sono sempre stato legato al Napoli. Lo sono anche adesso". L'ex numero uno ha poi affermato che lui non avrebbe mai "tradito" Napoli per andare alla Juventus: "Il mio amore per il Napoli non lo venderei per nessuna cifra al mondo. Non potrei mai tradire la bandiera azzurra".