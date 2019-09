Ferrari, Leclerc amaro: "L'ordine di scuderia con Vettel? Voglio spiegazioni"

La Ferrari è passata da una possibile doppietta, nel gran premio di Sochi, a una doppietta fatta fare alla Mercedes, in maniera involontaria da Sebastian Vettel che è stato costretto al ritiro al giro 28 e che ha fatto entrare in pista la virtual safety car che ha agevolato così le due Mercedes con Hamilton che ha approfittato della grande sfortuna rossa per andare a vincere il gran premio. A fine gara Leclerc è parso soddisfatto della terza posizione ottenuta ma è incalzato dalle domande del giornalista ha punto Vettel: "È un peccato che la seconda macchina non sia arrivata sul podio. Il mancato ordine di scuderia? Ne parleremo col team. La strategia era quella di dargli la scia per portare entrambe le macchine davanti. Poi avrebbe dovuto cedermi nuovamente la posizione ma di questo ne dovrò parlare con il team per chiarire meglio la situazione".

Leclerc ha poi parlato della lotta con Valterri Bottas per il secondo posto: "Avevamo il passo per batterlo ma era troppo complicato seguirlo perchè tutto si surriscaldava. E la terza posizione dopo la safety car è la migliore posizione che possiamo ottenere: è positivo essere tornato sul podio e tutto sommato il nostro passo è stato abbastanza costante ma la Mercedes in gara è più veloce" . Il 21enne monegasco ha poi risposto alle domande di Sky e ha continuato a parlare del misunderstanding avuto con Vettel: "Mi aspettavo che non mi ridesse la posizione, ho fatto due giri spingendo tanto ma non sono riuscito a riprenderlo. Ma il team ha capito e più tardi ha fatto il pit-stop, così sono ripassato avanti. Siamo stati sfortunati per il problema accusato da Vettel perchè poi tutto è stato difficile con la Mercedes che ha potuto fare un pit-stop più veloce. Voglio solamente capire perchè non mi è stata restituita la posizione fin dall’inizio ma non ci sono problemi in tal senso".

Non solo Leclerc, anche Sebastian Vettel ha voluto parlare del suo ritiro ed ha tagliato corto sulla strategia concordata con la scuderia e il collega a inizio gara: "Non siamo contenti, volevamo essere primi e secondi ma non è stato così. Ho avuto una buona partenza. All’inizio sono stato veloce per aprire un grande gap. Poi dopo il pit stop ho avuto un problema, non ho avuto più energia nella batteria. Spero che il motore possa andare bene per la prossima gara. Con Leclerc avevamo un accordo prima della gara, era piuttosto chiaro. Forse mi sono perso qualcosa, di certo ne parleremo. Siamo amareggiati".

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?