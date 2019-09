Ferrari, Leclerc amaro: "Non farò stupidaggini ma mi è stata tolta la vittoria"

Charles Leclerc avrebbe voluto vincere la sua terza gara consecutiva in questa stagione di Formula Uno ma la strategia decisa ai box dalla Ferrari, tra il giro 20 e 21, ha premiato il compagno di squadra Sebastian Vettel che ha ottenuto la sua quinta vittoria in carriera a Singapore e la prima in stagione. Il 21enne monegasco ha mostrato tutto il suo disappunto ai suoi meccanici durante le conversazioni via radio: "Per essere onesto con voi non capisco la manovra, ma ne discuteremo dopo. Immaginate come possa sentirmi in questo momentoa penso non sia corretto. Voglio tutto, ma non farò niente di stupido, non è questo il mio obiettivo. Non vi preoccupate, voglio finire con una doppietta".

Il giovane pilota della Ferrari ci è rimasto male in quanto avrebbe voluto vincere la gara dopo la strepitosa pole conquistata sabato ma così non è stato e al termine della gara ha commentato così il suo secondo posto: "Non è facile accettare di aver perso una vittoria in questo modo, però alla fine è una doppietta per il team, sono molto contento anche perché è la prima di questa stagione. Siamo arrivati qui nella speranza di salire sul podio e torniamo a casa con una doppietta, sono estremamente felice. Sono un po' deluso per me però a volte le cose vanno così. Reagirò ancora più forte. La strategia di gara? L'abbiamo stata stabilita prima, è venuta fuori una doppietta".

Raggiante e al settimo cielo Sebastian Vettel per la sua prima vittoria stagionale: "Sono molto contento, è stata una grande gara, congratulazioni al team, l'inizio di stagione è stato difficile per noi ma nelle ultime settimane abbiamo ripreso vita. Sono molto fiero del lavoro di tutti a casa. Il pit stop? Pensavo fossimo un po' in anticipo, ho dato semplicemente tutto nel giro di uscita, ho visto che le due macchine davanti a me non erano andate ai box, specialmente Lewis. La macchina andava sempre meglio, è stata un po' complicata la ripartenza con le gomme fredde ma chi sta davanti ha sempre un piccolo vantaggio. Per me la strategia ha funzionato, sono contento".

