Figc, Roberto Fabbricini commissario straordinario

Dopo giorni di attesa e di votazioni a vuoto è arrivata la decisione finale: la Federazione italiana gioco calcio ha il suo commissario, è Roberto Fabbricini. Di fatto l'incarico viene affidato al segretario generale del Coni che sarà commissario straordinario della Figc. La scelta arriva dopo il voto di qualche giorno fa che di fatto non ha fornito un nome per la presidenza con della federazione con ben tre votazioni che non hanno raggiunto il 50 per cento più uno e con ballottaggio senza esiti tra Sibilia e Gravina. Da qui la decisione di procedere con il commissariamento. Di fatto nelle ultime ore erano spuntati i nomi di alcuni big del calcio azzurro del passato per affiancare il nuovo commissario.



La scelta è ricaduta su Billy Costacurta ex difensore del Milan e della Nazionale. Sarà subcommissario. Stesso ruolo toccherà anche ad Angelo Clarizia. Di fatto la Figc avrà dunque una triade con Fabbricini, Costacurta e Clarizia. Tra i primi impegni della Federazione c'è quello della nomina del nuovo ct della Nazionale che dovrà raccogliere l'eredità disastrosa di Gian Piero Ventura dopo la mancata qualificazione al Mondiale di Russia 2018. In pole position c'è Roberto Mancini.