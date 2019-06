Fiorentina, Chiesa fuori dal mercato: ''Resta anche l'anno prossimo''

Federico Chiesa giocherà anche l'anno prossimo con la maglia della Fiorentina, arriva il comunicato ufficiale della società viola, che blinda uno dei talenti più puri del calcio italiano.

Il club, per adesso ancora nelle mani della famiglia Della Valle in attesa di passare a Rocco Commisso, è intervenuto con un comunicato ufficiale, che respinge il pressing di Inter e Juventus e di top club europeri come il Bayern Monaco, da tempo interessate al giovane figlio d'arte: ''Leggiamo continue notizie diffuse da altri sul futuro di Chiesa e su dove giocherà il prossimo campionato - recita la nota -. L'attuale proprietà tiene a precisare che Federico è un giocatore della Fiorentina legato alla Società da un lungo contratto e quindi, per quanto ci riguarda, Chiesa il prossimo anno giocherà a Firenze e dovrà essere il giocatore simbolo per la squadra che si costituirà''.

La decisione finale spetterà tuttavia a Commisso, sempre più vicino a diventare proprietario del club, dopo il comunicato diramato dalla società a seguito del Cda di sabato mattina. Il magnate italo-americano, proprietario dei New York Cosmos è sbarcato ieri in Italia e a questo punto ogni momento potrebbe essere quello giusto per la fumata bianca, l'esito tanto atteso che darà finalmente chiarezza sui programmi futuri e sulle strategie di mercato della società viola.

Segui già la nuova pagina Sport de ilGiornale.it?